Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Mart ayında kent merkezinde yapılan operasyonlarda; hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçları başta olmak üzere asayişe müessir suçlardan 24’ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, biri cezaevi firarisi olmak üzere yakalama emriyle aranan toplam 32 şahsın yakalandığı belirtildi.