Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kemer Mahallesinde bulunan tek katlı iki ailenin yaşadığı ahşap evi bir anda alevler sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Evin yanında bulunan bir otomobil yangından kurtarılırken, panik anları kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Fenalık geçiren bir kadın ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Birkaç gün sonra düğün yapacak olan Zehra Mert’in çeyizleri ise yangından kurtarılamadı.

Evin kundaklandığı iddiası

Ev sahibi Mehmet Mert, çocuklar arasında çıkan bir kavga sonrasında şikayetçi oldukları yeğenin yangını çıkardığını ileri sürdü. Karakoldan geldikten bir süre sonra yangının çıktığını belirten Mert, “Kızın çeyizi yandı, birkaç gün sonra düğünü vardı. Onlar da gitti” dedi.

Yangından komşularını telefonla araması sonucu haberdar olduklarını belirten Fatma Gözütok, ”Yangın banyonun üzerindeki çatıdan çıktığını gördüm. Yeğenimin Perşembe günü düğünü vardı. Düğünden dolayı bir tartışma oldu. Ağzından yaralanmıştı, kardeşlerim karakola gittiler. Geldikten sonra yangın çıktı” diye konuştu.

Polis ekipleri tarafından kundaklama iddiası üzerine inceleme başlatıldı.