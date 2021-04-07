Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yalana kanan 80 yaşındaki kadın, dolandırıcının verdiği talimatları yerine getirdi. N.S, çantasına toplam 350 bin TL değerinde altın, döviz ve TL koyarak bir taksiye atladı. Ardından 100 kilometre yol katedip Malatya’daki Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına geldi. Burada, çantayı sahte polise teslim etti. Daha sonra taksiye atlayıp evine döndü. Dolandırıldığını ise bir gün sonra anladı, Emniyet’e başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüleri titizlikle inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Çantayı teslim alan kişinin H.E, onu kiralık araçla Malatya’ya getirenin Ali D, olayı organize edenin de Ahmet D. olduğu belirlendi. Ali D. ile Ahmet D. Şanlıurfa’da yakalanıp Malatya’ya getirildi. Şüphelilerin üzerinde 10 bin 305 TL ele geçirildi. Zanlılar tutuklanırken polis paranın geri kalanı ve H.E’nin peşine düştü.