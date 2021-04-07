Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kumlugeçit köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynaabidin Çelik uçurtmasıyla oynamak için dışarıya çıktı. Bir süre sonra Hatice ve Cumali Çelik çiftinin 8 yaşındaki çocuğundan haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Saat 17.00’dan beri kayıp olan çocuğu arama çalışmaları Murat Nehri çevresinde devam ediyor.