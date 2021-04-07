Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devrek ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında öğlen yedikleri yemekten sonra kusma ve bulantı şikayeti üzerine hastaneye gitti. İşçiler hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Meydana gelen vakada 25 işçiden 16’sında kusma ve bulantı şikayeti görülürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.