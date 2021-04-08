Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi bölge üstü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Paralı Mahallesi istikametinden Darıçayırı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Gökhan K. idaresindeki 54 AEG 683 plakalı Hyundai markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Taklalar atan otomobil, yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü G.K. ve oğlu M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulundukları yerden çıkartılan G.K. ile M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü G.K., buradaki müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bariyerlerimizin yapılmasını istiyoruz

Bölgede bariyerlerin yapımının yarım kaldığını ifade eden Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya, “Bir ay önce ölçtürdüm. Orada bariyerlerimiz yarım kalmış. Yüz metre ileride yine aracımız uçtu. Bariyerlerimizin yapılmasını istiyoruz. Olmayacak yere bariyer bırakmışlar. Arabalar uçuyor. Yazık günah değil mi? Aşağıdan aldığımız insana bakın. Yanında yavrusu. İyi ki hızlı değilmiş. Daha aşağı gidebilirdi. Şükürler olsun, şu anda sıkıntı yok gibi görünüyor” şeklinde konuştu.