Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada beklenen rüzgârın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiği, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı
08.04.2021 - 18:53 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı, Bitlis, ve Bingöl'ün kuzeyi için kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli olması istendi.
Etiketler : rüzgar,hava durumu,meteoroloji,
781013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781013.aspx
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