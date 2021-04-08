Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada beklenen rüzgârın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiği, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.