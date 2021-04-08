Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi, Nisan ayında etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Öte yandan İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolu kemikli rampalarında da kar yağışının şiddetini giderek artırdığı öğrenilirken kar yağışının yüksek kesimlerde yarın ve Cumartesi günü de etkili olacağı belirtildi.