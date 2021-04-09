Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin üç geleneksel mirası daha insanlığın ortak mirası olacak. “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği”, “Sedef Kakma Sanatı” ile “İpek Böcekçiliği ve Dokuma için İpeğin Geleneksel Üretimi” UNESCO tarafından koruma altına alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ulusal dosya olarak “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği”ni, çok uluslu dosyalar olarak ise “Sedef Kakma Sanatı” ile “İpek Böcekçiliği ve Dokuma için İpeğin Geleneksel Üretimi”ni UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine sundu.

Bakanlık, UNESCO’ya geçtiğimiz yıl sunulan ancak uygulanan kotalar nedeniyle değerlendirmeye alınamayan “Çay Kültürü”, “Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği” ile “Mey/Balaban Zanaatkârlığı ve İcra Sanatı” unsurlarına ilişkin aday dosyalarını da revize ederek yeniden UNESCO’ya bildirdi.

İslami güzel yazı sanatı Hüsn-i Hat’ın da bu yılın Aralık ayında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 16. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda değerlendirmeye alınması kesinleşti.

Türkiye En Çok Unsur Kaydettiren İlk 5 Ülke Arasında

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’nin bugüne kadar 20 kültürel değeri listelere kaydedildi.

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş de yeni sunulan dosyalarla ilgili bir açıklama yaparak, Türkiye’nin kadim kültürel değerlerine ilişkin toplumsal farkındalığı arttıracak ve bu değerlerin uluslararası tanıtımını sağlayacak çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini kaydetti.

Ahlat Taş İşçiliği

Bakanlık, yüzyıllardır taş ustalarınca Ahlat civarındaki taş ocaklarından volkanik taşların çıkarılması, işlenmesi, süslenmesi ve yapılar inşa edilmesine dayanan kuşaktan kuşağa aktarılan bilgileri, yöntemleri ve estetik anlayışı temsil eden köklü geleneği listelere kaydettirerek korumaya alacak.

İpek Böcekçiliği ve İpek Dokuma Kültürü

İpek böceği kozalarının yumuşak, dayanaklı dokumalara dönüşümündeki geleneksel ustalık da UNESCO’ya taşınmasıyla birlikte bu kültürel miras da insanlığın ortak mirası olacak.

Sedef Kakma Sanatı

Sedefin ahşap yüzey üzerine kakma yöntemiyle yerleştirilmesine dayalı kadim bir süsleme tekniği olan Sedef Kakma Sanatı ise listeye kaydedildikten sonra UNESCO korumasına alınacak Türkiye’nin diğer bir kültürel değeri olacak.