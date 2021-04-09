Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

104 emekli amiralin gece yarısı bildirisinin ardından Uçhisar Belediyesi tarafından 104 emekli askere Uçhisar Kalesi'ne asılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pankartı ile cevap verildi.

Dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asılan pankart, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden “Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye’yi hatırlatıyor” sözleri ile sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.