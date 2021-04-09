İnegöl'de kar yağışı başladı. Cuma namazına gidenler soğuk bir havanın ardından namaz vakti kar sürpriziyle karşılaştı. Âninden bastıran kar yağışı sebebiyle camiye giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.
Nisanda kar yağdı, cumaya gidenler namazlarını kar altında kıldı
09.04.2021 - 14:00 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı herkesi şaşırttı. Cumaya giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,kar altında cuma namazı,
781194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781194.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER