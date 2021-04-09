Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri barlar sokağında bir işletmenin kaçak şekilde rap partisi düzenlediğine yönelik bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan baskında içeride bulunan 72 kişiye Covid-19 tedbirlerine aykırı hareketten 64 bin 800 TL, işletmeye ise 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesini ihlal ettiğinden dolayı toplamda 10 bin 407 TL ceza kesildi.