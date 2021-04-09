Münir T'nin kullandığı 31 AEP 457 plakalı otomobil, İskenderun-Arsuz yolu Madenli Mahallesi yakınlarında Tufan Yangın'a (32) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yangın'ın öldüğünü belirledi. Yangın'ın cesedi incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü
09.04.2021 - 21:40 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Etiketler : hatay,kadın,öldü,
781308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781308.aspx
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