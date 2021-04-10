Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Renault Toros marka otomobili gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Kırmızı renkte olan ve üzerinde plakası da bulunan çalışır vaziyetteki araçta alınan güvenlik önlemi bu kadarına da pes dedirtti. Otomobili diğer otomobillerden ayıran en önemli özellik, tüm kapılarının asma kilitle kilitlenmesi. Çevrede bulunan vatandaşların 'Ultra güvenlikli araba' olarak nitelendirdiği arabaya bakanlar, bir daha bakmaktan kedilerini alamadı.