Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Renault Toros marka otomobili gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Kırmızı renkte olan ve üzerinde plakası da bulunan çalışır vaziyetteki araçta alınan güvenlik önlemi bu kadarına da pes dedirtti. Otomobili diğer otomobillerden ayıran en önemli özellik, tüm kapılarının asma kilitle kilitlenmesi. Çevrede bulunan vatandaşların 'Ultra güvenlikli araba' olarak nitelendirdiği arabaya bakanlar, bir daha bakmaktan kedilerini alamadı.
Diyarbakır’da 'ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü
10.04.2021 - 09:42 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da, yol kenarında park halinde bulunan eski model bir otomobil, görenleri hayretler içinde bıraktı. Üzerinde plakası da olan otomobilde, asma kilitlerle önlem alındığı görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : araba,eski model,güvenlik,kilit,
781399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781399.aspx
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