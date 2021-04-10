Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölücü terör örgütü PKK’nın İmralı Cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan’da 5 kişi Obalar Caddesi'ni kapatıp korsan gösteri yapmak istedi. Ancak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu durumu hemen haber alıp caddeye baskın yaptı. Yapılan baskında polisi görünce kaçan 4’ü yaşı küçük 1’i yaşı büyük 5 zanlı yakalandı. Zanlılardan yaşı büyük olan terörle mücadele diğer 4 yaşı küçük zanlı ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Zanlılardan Baran S. (18) M.A. (17) ve R.H. (17) tutuklanırken, G.S. (15) ile T.Ç. (16) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.