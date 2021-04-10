Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, çarşamba günü saat 13.00 sıralarında merkez Demirtaş Mahallesi İsmetiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pidecide motosikletli kurye olan 16 yaşındaki Samet Bilir, 06 CHD 501 plakalı motosikletiyle ana yolun karşına geçmek için yola çıktığı sırada, aynı güzergâhta ilerleyen 47 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 16 TB 459 plakalı tırın altında kaldı. O ânlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından 112 ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise tır sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla alâkalı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.