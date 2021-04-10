Alanya’da yaşayan 2 erkek çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve ikizi 2 kız çocuk annesi Şeyda Hacıkadiroğlu Berber, koronavirüs nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı. Bir süredir hastanede tedavisi süren Demirel dün saat 16.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, aynı gün saat 22.00'de de kız kardeşi Berber hayatını kaybetti. İkiz kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlar büyük üzüntü yaşadı.
İkiz kız kardeşler aynı gün koronadan öldü
10.04.2021 - 10:45 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde 58 yaşındaki ikiz kız kardeşler koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede aynı gün, saat farkıyla hayatlarını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ikiz kardeş,koronavirüs,
781420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781420.aspx
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