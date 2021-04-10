Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenci dostu uygulamalarla Başkent’te öğrenim gören öğrencilere ulaşımdan su faturasına kadar birçok konuda kolaylık sağlayarak hayatlarını kolaylaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir yandan da uzaktan eğitim gören öğrencilere ücretsiz internet desteği vermeyi sürdürüyor.

Mahallelerinde internete erişimi olmayan öğrencilerin yararlanması amacıyla 918 mahalleye ücretsiz wi-fi hizmeti götüren Yavaş, 2020 yılının sonlarında sosyal yardım alan ailelerin çocukları için başlattığı 3 aylık 10 gb mobil internet desteğini 3 ay daha uzattıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kullanılmak üzere yaklaşık 30 bin öğrencinin mobil cep telefonlarına 3 ay boyunca ücretsiz aylık 10 gb internet yükleyecek.

Başkent’te ayrıca kırsal mahallelerde internete erişimi olmayan ya da sınırlı internet kullanımı olan 918 mahalleye de ücretsiz wi-fi hizmeti götürülmesini sağladı. Köy meydanlarına yerleştirilen modemler sayesinde uzaktan eğitimlerini sürdüren öğrenciler, bu hizmetten yararlanmaya devam ediyor.