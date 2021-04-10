Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında turizm kenti Antalya’da sokaklar boş kaldı. Hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar, hem kısıtlama hem de rüzgar ve soğuk hava nedeniyle sessizliğe büründü. Saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentteki otellerde konaklayan kısıtlamadan muaf turistlerin bazıları dışarı çıkıp dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Bazı turistler denizi izlerken bazıları ile bikini ve şortları ile güneşlendi. Deniz kenarına inmeyen turistler ise koşu ve yürüyüş yaptı.

Sahilde polis ekiplerinin denetim yapmamasına rağmen Antalyalıların dışarı çıkmadığı görüldü.