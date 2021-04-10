Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içiresinde bir marketin hurda deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle depodaki bir tüp tankı patladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sivas’ta patlayan tüp tankı 5 kişinin yaralanmasına neden oldu
10.04.2021 - 13:12 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta patlayan tüp tankı 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,tüp tankı,patlama,
781468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781468.aspx
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