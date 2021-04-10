Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içiresinde bir marketin hurda deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle depodaki bir tüp tankı patladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.