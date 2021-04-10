Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüks otellerin bulunduğu Belek Turizm Merkezi’nde bir kaldırımda mavi boyalı şekilde ilerleyen kaplumbağayı görenler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce kişi tepki gösterdi. Görüntüde kabuğu ve 4 ayağı yağlı boya ile maviye boyanan kaplumbağanın kaldırımdan doğal yaşam alanına ilerlediği görüldü. Gelen şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği(HAYDİ) ekipleri inceleme başlattı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden de destek alan HAYDİ ekipleri videoyu paylaşan ve kaplumbağayı boyayan kişi yada kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.