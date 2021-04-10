Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya’da yaşayan 2 erkek çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve ikizi 2 kız çocuk annesi Şeyda Hacıkadiroğlu Berber, korona virüs nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı. Bir süredir hastanede tedavisi süren Demirel dün saat 16.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, aynı gün saat 22.00'de de kız kardeşi Berber yaşamını yitirdi. İkiz kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlar büyük üzüntü yaşadı.

Bugün sabah saatlerinde cenazeleri teslim alınan ikiz kız kardeşlerin cenazeleri için yan yana mezarlar kazıldı. Namazları cenaze aracı içindeyken sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Emine Özmüftüoglu caminde kılınan ikiz kız kardeşler Hacikadiroglu aile mezarlığında gözyaşları arasında topraga verildi.

İkiz kardeşlerin doğumunda olduğu gibi ölümlerinde ve defnin işleminde de sıra bozulmadı. Kardeşinden 2 dakika erken doğan Ayşe Kadiroğlu Demirel, tedavi gördüğü hastanede aynı gün kardeşinden saat farkıyla erken vefat etti. İkiz kardeşlerden Ayşe Kadiroğlu Demirel'in cenaze namazı kardeşinden önce kılınırken defin işlemi de yine kardeşi Şeyda Hacikadiroğlu Berber'den önce yapıldı.