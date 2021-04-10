Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da taşımacılık yapan Zeynal Turmaz isimli vatandaş özel bir şirketin mühendislerini Ankara’ya götürmek için korona virüs testi ve sağlık taraması yaptırmak için özel bir hastaneye gitti. Burada ağızdan sürüntü vererek, akciğer tomografisi çektirdi. Birkaç saat sonra test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Test sonucu pozitif çıkınca, Ankara’ya yapacağı taşıma işi iptal oldu.

Özel hastanenin test sonucundan şüphe eden Zeynal Turmaz, aynı gün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek test verdi. Burada verdiği test sonucu negatif çıktı.

Kendisinin yaklaşık 5 ay önce Covid-19 hastalığına yakalandığını dile getiren Zeynal Turmaz, hiçbir hastalık belirtisi olmadan Özel Park Hospital Hastanesinde yapılan PCR testinden şüphelendiği için devlet hastanesine gittiğini söyledi.

Turmaz, “Devlet hastanesinde yapılan test sonucu negatif çıktı ancak özel hastanenin test sonucundan dolayı maddi kaybım oldu. Ankara’ya yapacağım taşıma işi iptal oldu. Özel hastaneye test ve diğer işlemler için ücret ödedim. Hiçbir belirtim yokken testin pozitif çıkması benim psikolojimi de bozdu” dedi.