Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Balveren idaresindeki 20 AVN 39 plakalı panelvan, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda önce yanında ilerleyen Dilek Gök'ün kullandığı 06 BF 0966 plakalı otomobile ardından refüjdeki metal yönlendirme direğinin ayağına çarparak durabildi.

Bu sırada refüjden kopan korkuluk demir parçaları karşı yoldan gelen Yaşar Şimşek'in kullandığı 32 FY 108 plakalı otomobile isabet etti.

Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Panelvanda sıkışan sürücü Balveren, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Balveren'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Elinden yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Şimşek ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Bu sırada kaza yerinden aracıyla geçmekte olan ve kazayı gören eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen bir süre yaralıların ambulansa alınmasını bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde yolda ilerleyen panelvanın refüjdeki direğe çarpması yer alıyor.