Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Yukarışapçı köyü, artan korona virüs vakalarının yayılımını engellemek için 10 gün süreyle karantina altına alındı. Bayramiç ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kararla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle durduruldu.
Bayramiç’te bir köy karantinaya alındı
10.04.2021 - 22:39 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir köy, artan korona virüs vakalarının yayılımını engellemek için 10 gün süreyle karantina altına alındı.
Etiketler : Çanakkale,
781586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781586.aspx
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