Park halindeki resmi araca çarparak deviren ve araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan K. T. T isimli genç sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Adliyenin park alanına girdi, park halindeki kamyoneti devirdi
10.04.2021 - 23:42 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Menteşe İlçesinde 48 AAV 464 plakalı aracın sürücüsü, adliye kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Muğla Adliyesi önündeki park alanına girdi.
Etiketler : Muğla,
781595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781595.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER