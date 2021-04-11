Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün uygulama noktasını görünce geri geri kaçtığı görüldü.