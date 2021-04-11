Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün uygulama noktasını görünce geri geri kaçtığı görüldü.
Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket
11.04.2021 - 09:51 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir kamyonet sürücüsü hafta sonu kısıtlama saatinde uygulama noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, o anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi.
Etiketler : bursa,kısıtlama,kamyon,
781670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781670.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER