Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Diyanet Vakfının Ramazan ayı konseptine göre sözleri yenilenen “Çocukluğum” parçasını yeniden seslendiren Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü rap sanatçısı Resul Aydemir yaptığı açıklamalarda gençlerin Ramazan ayını daha iyi anlamaları için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Gençlerin ilgi alanlarını ve farkındalıklarını dikkate alarak çalışmaya imza attıklarını ifade eden Resul Aydemir, “Çocukluğum parçasını Türkiye Diyanet Vakfının Ramazan faaliyetlerine göre sözlerini uyarladık ve yaptığımız tanıtım toplantısında uyarlama büyük ilgi gördü. Ben eminin gençler, halkımız teveccüh gösterecek ve çok güzel geri dönüşler alacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının gençlere yönelik çok güzel projeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Aydemir, “Ben böyle bir çalışmanın içinde yer aldığım için çok mutluyum. Şimdiden Ramazan ayının milletimize hayır getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Uyarlanan rap şarkısının sözleri:

Atalarımız vardı, kimsesize bakan

İyiliklerle dünyaya medeniyet kuran

Komşusu açken tok yatmayan

İyiliğin anahtarı, kötülüğe kalkan…

Yalnızın kimsesizin bayramıydı Ramazan

Mallarınızın zekatını verin diyor Kur’an

Köprüler kurduk kardeşleri kavuşturan

İyiliğin bereketi paylaşmaktır Ramazan…

Anadoludan Asyaya köprüler kurduk

Mazlum ve yoksula hep umut olduk…

Afrikadan Uzakdoğuya köprüler kurduk

Mahsun bu ümmetin bayramı olduk…

Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!