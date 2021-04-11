Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 10 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Ataşehir ilçesinde Barbaros ve Atatürk Mahallesi'nde bulunan iki farklı iş yerinde yapılan denetimlerde, iş yerinde bir araya gelerek sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 26 kişi olduğu tespit edildi. Şahıslara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 90 bin 194 TL idari para cezası uygulandı.
Ataşehir'de kısıtlama gününde mekanlarda bir araya gelen 26 kişiye 90 bin 194 TL ceza
11.04.2021 - 15:31 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iki iş yerinde bir araya gelerek sosyal mesafeye dikkat etmeyen 26 kişiye 90 bin194 TL ceza kesildi.
Kaynak: İHA
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