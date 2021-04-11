Yüksek kesimlerde bulamadığı yemeği için Galerdüzü’ne kadar inen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besliyor. Rizeli sosyal medya fenomeni Muhammet Ermiş de tilkiyi eliyle besleyerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ermiş’in tilkiyle diyaloğu ve "Acaba muhalama mı etsak" sözleri ise herkesi güldürdü.
Elle beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda
11.04.2021 - 16:11 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayarak yaşam alanına inen tilki fenomen oldu.
Etiketler : rize,tilki,
781805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781805.aspx
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