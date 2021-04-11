Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.06'da merkezi Dodurga ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11.22 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Depremin ardından Kaymakam Murat Karnap’ın koordinesinde jandarma ve kaymakamlık ekipleri ilçeye bağlı köylere giderek saha çalışması yaptı.

Depremin ardından Dodurga Kaymakamı Murat Karnap, ilçeye bağlı köylere giderek incelemelerde bulundu. Berk köyünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini dile getiren Kaymakam Karnap, “Şuanda gerekli incelemeleri yaptık. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. İncelemelerimiz devam edecek. Kısa süreli panik havası oluştu. Tedbirlerimizi elden bırakmayacağız” dedi.

Köy muhtarı İsa Aybir ise, “Köyümüzde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Allaha şükür olumsuz bir durum yok. Yıkılan binamız falan yok. Kısa sürdü. Fazla paniğe yol açmadı” ifadelerini kullandı.

Evde televizyon izlerken depremin meydana geldiğini anlatan köylülerden Osman Uysal, “Birkaç saniye sürdü. Köydede herhangi bir şey yok. Herhangi bie zayiatta yok” diye konuştu.