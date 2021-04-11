Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi sürüklenerek karaya oturmuştu. Parçalanarak vinç yardımıyla karaya taşınan gemide bugün akşam saatlerinde işçiler çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.