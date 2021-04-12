Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük merkeze bağlı Kamış köyünde yaşayan işçi emeklisi Davut Ünal, elektrikli bisikletinin şarjının bitmesi nedeniyle sık sık yolda kalınca canından bezdi. Çözüm arayışına giren Ünal, internet üzerinden satın aldığı 50 wattlık 4 adet güneş enerjisi panelini elektrikli bisikletine taktı.



Artık yolda kalma derdinden kurtulan Ünal, “Elektrikli bisikleti sürekli şarja bağlamam gerekiyordu. Uzak yerlere gittiğimde akü biterdi. İte ite 4 kilometre getirdim. Canımdan bezdirdi o zamanlar. Güneş enerjisi paneli takarak durduğu yerde kendi kendine şarj etsin istedim. Panelleri internet üzerinden aldım. 50 wattlık paneller. Motor gücü 72 volt. 30 - 40 kilometre hız yapıyorsun. Bir şarjla 50 kilometre gidiyorsun. Güneş enerjisi paneli taktığın zaman sürekli şarja bağlaman gerekmiyor. Güneş olduğu sürece şarjı fazla harcamıyorsun. Çünkü kendisi motorun harcadığı gücü destekliyor. Akünün bitme derdi yok. Böyle bir güzelliği var" dedi.

"Niye yaptın, ne gerek vardı" diye soruyorlar

Bisikletine takılı olan güneş enerjisi panellerini görenlerin şaşkınlık yaşadığına da dikkat çeken Ünal, “Araçlarıyla geçenler durup bakıyorlar. ‘Niye yaptın, ne gerek vardı?’ diye soruyorlar. Bazılarına göre gerek yok. Ama bana göre gerek var. Bahçeye gidiyorum. Saatlerce boşu boşuna durmuyor. Kendi kendini şarj ediyor. 4 kilometrelik yolu zorlanmadan geliyorsun" diye konuştu.