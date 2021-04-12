Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pamukkale ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde meydana gelmişti. Öğle saatlerinde mahalledeki çocuklar oyun parkında oynadıkları sırada parkın yanındaki evden çıkan Hasan A. tüfekle ateş etmeye başladı. O sırada parkta bulunan Şahin Uzar, parkta oyun oynayan yeğenlerini korumak için üzerlerine yattı. Hasan A.'nın tüfekle dehşet saçtığı o anlarda saçmaların isabet ettiği Uzar bacağından yaralandı. Bölgedeki araçlara da saçmalar isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaralanan Uzar'ın eniştesi Hüseyin Akçal'ı sakinleştirmeye çalışırken diğer yandan ise Hasan A.'nın bulunduğu evi abluka altına aldı. Üzerlerine kurşun yağdırılan çocukların babası Hüseyin Akçal’ın sesleri üzerine balkona çıkan Hasan A., buradan hakaretler etti. Öfkesi dinmeyen Hasan A., bu sefer polislerin arasından sıyrılarak eniştenin üzerine yürüdü. Polis ekipleri Hasan A.'yı güçlükle gözaltına aldı. Hasan A.'nın daha önce birçok kez mahallede yaşayan çocukları tehdit ettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığına yönelik raporu olduğu, ceza ehliyeti bulunmadığı için ceza almadığı öne sürüldü.

Kasten yaralama suçundan tutuklandı

Ekipleri Hasan A.’yı gözaltına alarak karakola götürdü. Karakolda ifadesi alınan Hasan A. ekipler tarafından adliyeye çıkarılırken, Hasan A., kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.