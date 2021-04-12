Silivri 112 Acil servisinde görevli Adem Polat’tan, 10 Nisan 2021 öğle saatlerinde 53 AR 201 plakalı özel aracıyla Silivri’de yola çıktı. Polat'tan daha sonra haber alınamadı. 39 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası genç sağlık personelinin ailesi, hayatından endişe ettiklerini belirterek görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.
Sağlık memuru 3 gündür kayıp
12.04.2021 - 16:36 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri 112 Acil servisinde görevli Adem Polat’tan, 3 gündür haber alınamıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık memuru,Adem Polat,
782066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782066.aspx
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