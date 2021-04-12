Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Akyar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Süzer D. adlı kadın evinin oturma odasında yerde baygın halde bulundu. Olay, 112 ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Süzer D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay jandarmaya ve savcıya haber verildi. Süzer D.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Samsun'da otopsi işlemleri öncesi ceset üzerinde yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca, kadının cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Evinde ölü bulunan kadının korona virüs testi pozitif çıktı
12.04.2021 - 16:57 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da evinde ölü buluna kadının yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,
782070 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782070.aspx
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