Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında 25 suçtan (Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık-8, Hırsızlık-3, Konut Dokunulmazlığını İhlal-10, Mala Zarar Verme-2, Cinsel Taciz-2) arama kararı bulunan H.A. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.