Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında 25 suçtan (Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık-8, Hırsızlık-3, Konut Dokunulmazlığını İhlal-10, Mala Zarar Verme-2, Cinsel Taciz-2) arama kararı bulunan H.A. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Muğla'da 25 suçtan aranan şahıs yakalandı
12.04.2021 - 17:52 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Milas İlçesinde ikisi cinsel taciz olmak üzere 25 suçtan aranan H.A isimli şahıs Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Etiketler : muğla,suçlu,yakalandı,
782088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782088.aspx
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