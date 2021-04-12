Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi'ndeki evinde 5 yıl önce ölü bulunan Kemal Kara'nın (60) ölümü ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ve maktulün adli tıp raporunda, ölümün darp neticesi beyin kanaması ve iç kanama sonucu olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talebi üzerine dosya yeniden incelendi. Olayla ilgili yakalanan B.S, ifadesinde Kara'yı darp eden kişinin M.M. olduğunu ileri sürdü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.