Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25’inde ilk 11’de görev aldı. Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı.
Gustavo ilk kez yedek
12.04.2021 - 18:55 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlıyor.
Etiketler : Luiz Gustavo,fenerbahçe,haberler,
782099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782099.aspx
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