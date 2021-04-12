Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yardım için ramazan kolisi dağıtan Y.K. (47) silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu her iki ayağından yaralanan Y.K., 112 ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı yaralama olayına karıştıkları iddia edilen Y.Y. (25) ve N.K. (19) ise olay yerinden motosikletle kaçtı.
Ramazan kolisi dağıtan şahsı ayaklarından vurdular
12.04.2021 - 20:13 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da yardım için ramazan kolisi dağıtan bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.
Etiketler : ramazan,koli,saldırı,samsun,
782116 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782116.aspx
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