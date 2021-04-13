Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine “Ramazan Tedbirleri” genelgesi gönderdi. Genelgede şu ifaler yer aldı:

∂ Sahur ve iftar faaliyetlerine izin verilmeyecek. Evlere misafir kabul edilmeyecek.

∂ İftar çadırları kurulmayacak.

∂ Yeme-içme yerleri, ramazan ayı boyunca açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

∂ Teravih namazları evde kılınacak.

∂ Fırınlarda özel siparişler de dâhil pide ve ekmek üretimi iftardan bir saat önce sonlandırılacak. İftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

∂ Türbe ziyaretlerinde kalabalığın oluşmasının önüne geçilecek.

∂ Trafik yoğunluğu yaşanmaması için iftar saatinin en az üç saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.

∂ Market ve pazar yerlerine sınırlı sayıda kişi alınacak.

∂ Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapanlara denetimler artırılacak.