Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilerin barınmak için kullandığı metruk binanın üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Fatih'te iki katlı metruk binada yangın
13.04.2021 - 08:28 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 08:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih'te iki katlı ahşap yapılı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
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782200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782200.aspx
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