Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde 1 yılı aşan süreyi geride bıraktık. Virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık personelleri, bu süreçte en çok zorlanan çalışan kesimlerden biri oldu.

Ülke genelinde artan vaka sayılarıyla beraber yoğun bakım servislerinde yatan hastalarda da çoğalma yaşandı. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, salgının başladığı günden itibaren bin kişiden fazla ağır yoğun bakım hastasıyla ilgilendiklerini ifade etti.

Yoğun bakımda görev yapan sağlık çalışanlarının çok yorulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yelken, “Mart ayının ortalarından bugüne 1 yılı geçtik ve bu süreç içerisinde bin kişinin üzerinde ağır yoğun bakım hastasını takip ettik. 100 kişiden fazla olan ekibimizle beraber bu kadar hastayla ilgilendik. Hepsi çok ağır yoğun bakım hastalarıydı. Birçoğunda solunum yetmezliği vardı. Kaybettiklerimiz ve iyileştirdiklerimiz oldu. Artık yorgun bir ekip var ve hasta sayımız ne yazık ki artıyor. Biz dışarıda bulunan vatandaşlarımıza tedbirleri bırakmamalarını söylüyoruz. Gerçekten içerideki yoğun bakım ekibi, çok yorgun” şeklinde konuştu.