Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki kadının acı dolu hikayesi, harabeye dönmüş bir evde kesişti. Önce 31 yaşındaki Safiye Şimşek her gün dayanılmaz hale gelen şiddetten 4 çocuğuyla kaçarak kurtuldu. İmkansızlıklar içinde çocuklarına bakan Şimşek, çöpten topladığı hurdaları satarak evine ekmek götürüyor. 5 yıldır rutubetli köhne bir evde yaşayan Şimşek, onca zorluğa rağmen, kendisi gibi koca şiddetinden kaçan Hatice ve bebeğine de sahip çıktı. Eşinin kötü huyları olduğu için dayanamayıp boşandığını belirten Şimşek, kapısına gelen Hatice'nin hikayesini kendisine benzettiği için daha çok sahip çıktığını söyledi.

“Yağmurlu bir günde kapımı çaldı”

Elinden geldiğince misafirlerine baktığını ifade eden Şimşek, “Hatice, yağmurlu bir günde buraya geldi sabah saatleriydi. Yapamamış ablasının, eniştesinin yanında. Günümüzde kolay değil geçinmek zaten çok zor mamasıydı, beziydi yetişememiş. Yanıma geldi burada kalmak istedi, ben bunu asla geri çeviremezdim. Kucağında küçük bir çocuk, kendisi aslım hastası nefes almakta zorlanıyor, bebek sürekli hasta aşırı bakımsızlık var yani kolay değil bunları dışarıya atmak. Elimden geldiğince maması, sütü, bezi üstü başı eski getiriyorum yeniyi alamıyorum hurdadan ne bulursam o, Hatice'de öyle benim çocuklarımda öyle giyiniyor” şeklinde konuştu.

“Çok şükür az da olsa geçiniyoruz”

Batu bebek için endişelendiğini kaydeden Safiye Şimşek, “Ben kendime değil sadece Hatice ve bebeği için yardım işitiyorum. Ben Allah'a çok şükür ediyorum az da olsa, çok da olsa yeni değil eskide olsa Allah'a çok şükür geçiniyoruz. Kendim de onu gördüm, ben bir anneyim bebek kucağında, ağlıyor bebeği aç, bebeğine nişasta vermek zorunda kalmış korkudan sütü kesilmiş, ben onları bu şekilde dışarıya atamazdım. Hurdadan ben günde 15-20 lira kazanıyorum ben bunların içinde elektrik, suyumu, kiramı veriyorum çocuklarıma bakıyorum, 3 tane çocuk okutuyorum Batu bebeğin adı ve Batu bana bunun için fazla gelmiyor Allah bunun için beni mükafatlandıracak inanıyorum ben buna” ifadelerini kullandı.

"Zorla uyuşturucu vermeye çalıştı"

Koca şiddetinden kaçarak Safiye Şimşek'in yanına sığınan 6 çocuk annesi 33 yaşındaki Hatice Çimen, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Eşinin kendisine son olarak uyuşturucu vermeye çalıştığı için evden kaçarak kurtulduğunu kaydeden talihsiz kadın, "Eşim son çocuğum da uyuşturucu maddeden cezaevine girdi çıktı. Bu sırada bana madde ikram etti, içeceksin dedi itiraz edince bıçak çekip kovaladı. Bu sırada dışarda doğum yaptım çocuğum 3 hafta erken doğunca hastaneye küvöze aldılar. Hastaneden sonra eniştemin yanına yerleştim ama burada da eşim tacizde bulundu, eniştem de yapamadı bana bakamadı bende Allah için geldim bu kadının yanına sığındım. Bu kadında nereye kadar bakacak bilemiyorum. Ben devletime sesleniyorum bana, çocuğuma ve anneme sığınacak yer versinler. Bakanımız yok annem kalp hastası sığınacak yerim bir Allah birde devletimdir” dedi.

“Seni ve o çocuğu vuracağım dedi”

Sürekli şiddet gördüğünü ifade eden Çimen, “Dövüyordu, nefes aldırmıyordu, evin içi kötüydü harabe gibi yerde oturdum. Bana ağza alınmayacak kelimeler kullandı şu anda sağı solu arayıp bana haber salıyor. Vuracağım ben onu, o çocuğu da vuracağım diyor bende korkumda dışarı çıkamıyorum. 6 çocuğumdan 5'i babasında alamadım çünkü benim kalacak yerim yok ki o çocuklarımı alayım bir bunu yanıma aldım bana ihtiyacı var mecbur” diye konuştu.

Harabe bir evde hayatları kesişen Hatice Çimen ve Safiye Şimşek kendileri içinde değil çocukları için kaygılandıklarını ifade etti.