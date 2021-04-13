Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağış etkisi göstermeye devam ediyor. Özellikle Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayı olmasına rağmen köyde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. Diğer yandan köyde zaman zaman ulaşımın aksadığı öğrenildi.
Zonguldak'ta nisan ayınca 30 santimetre kar yağdı
13.04.2021 - 16:48 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde Nisan ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 30 santime yaklaştı.
Etiketler : zonguldak,kar,
782372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782372.aspx
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