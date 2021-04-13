Ramazan akşamlarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camii, korona virüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk iftarda sessiz kaldı. Pandemi öncesindeki iftar vakitlerinde insanların akın ettiği Eyüpsultan Meydanı’nın boş hali ise drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan mahyalarla süslenen minarelerin İstanbul manzarasıyla birleştiği anlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Eyüpsultan Camii bu yılda ilk iftarda boş kaldı
13.04.2021 - 21:52 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 21:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüs nedeniyle Eyüpsultan Camii geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk iftarda boş kaldı. Ramazan ayının ilk iftar saatlerinde Eyüpsultan Camisi'nin sessizliği drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler : Eyüpsultan Camii,
782434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782434.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER