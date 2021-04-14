Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu satıcısı iki farklı torbacı grubu sokağa çıkma kısıtlamasında sokak üzerinde karşılaştı. Taraflar sözlü tartışmanın ardından sokak içerisinde silahlı çatıştı. Çatışmada 2 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de sokağı kapatarak inceleme yaptı. Çok sayıda mermi kovanın bulunduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada bir otomobil de kurşunların hedefi olduğu görüldü.

Polis, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı araştırma başlattı.