Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1'inci Lig'de 30'uncu haftada deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü'nde bazı futbolcular, sakatlanan oyuncunun tedavisi yapılırken duran maç sırasında ezan okununca saha kenarında oruçlarını açtı. TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftada GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Karşılaşmanın 11'inci dakikasında sakatlanan bir futbolcu nedeniyle maç bir süre durdu. Bu sırada Giresun'da iftar vakti olan saat 19:11'de ezan okundu. Ankara Keçiörengücü takımında bazı futbolcular da bu esnada saha kenarında oruçlarını açtı. Futbolcular daha sonra maça devam etti. Karşılaşma GZT Giresunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.