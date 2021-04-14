Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 21

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20