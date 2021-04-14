Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Y.Ö.’nün yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp, altı güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Hastaneyi birbirine katan 2’si kadın 9 kişi tıbbi malzemelere de zarar verdi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında şüpheli kadının “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum” demesiyse hayrete düşürdü.
Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti
14.04.2021 - 13:55 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde hastane çalışanlarına saldırıp tıbbi malzemelere zarar veren 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelilerinden bir kadının “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük” demesiyse hayrete düşürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,sağlık çalışanlarına saldırı,savunma,
782608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782608.aspx
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